2019-04-11T15:27:59+03:00
Общество

Ставропольский стадион "Динамо" отреставрировали на 80%

На ремонт тратятся 150 млн рублей из краевого бюджета
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе завершаются работы по реконструкции стадиона "Динамо". Во время рабочей поездки по краевой столице губернатору доложили, что ремонт выполнили уже на 80%.

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Напомним, что спортобъект приводят в порядок перед грандиозной "Студенческой весной стран БРИКС и ШОС". На реконструкцию "Динамо" из краевого бюджета выделили 150 млн рублей. Все работы обещают завершить к лету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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