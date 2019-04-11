Ставропольский стадион "Динамо" отреставрировали на 80%
На ремонт тратятся 150 млн рублей из краевого бюджета
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В Ставрополе завершаются работы по реконструкции стадиона "Динамо". Во время рабочей поездки по краевой столице губернатору доложили, что ремонт выполнили уже на 80%.
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Напомним, что спортобъект приводят в порядок перед грандиозной "Студенческой весной стран БРИКС и ШОС". На реконструкцию "Динамо" из краевого бюджета выделили 150 млн рублей. Все работы обещают завершить к лету.
ИСТОЧНИК KP.RU