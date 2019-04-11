2019-04-11T15:50:10+03:00
Происшествия

На Ставрополье прошел первый град

Разгул стихии попал на видео
Михаил ЮЖНЫЙ
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На Ставрополье прошел первый в этом сезоне весьма крупный град.

Его последствия жители Ставропольского края ощутили примерно в 100 километрах от Ставрополя в селе Солуно-Дмитриевское. Видео с происшествием уже распространилось в социальных сетях.

Сейчас подробности ЧП в регионе выясняются. Устанавливается точный ущерб, нанесенный разгулом стихии в Ставропольском крае. Пострадавших среди людей, по предварительным данным, нет.

Град.

Град.

ИСТОЧНИК KP.RU

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