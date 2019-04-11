В Ставрополе врачи достали из желудка девушки 14-сантиметровую ложку

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-11T16:00:46+03:00

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В Ставрополе 10 апреля медики достали из желудка местной 16-летней жительницы чайную ложку размером 14 см. Как она там оказалась - пациентка не объяснила.

Операция по извлечению инородного предмета хоть и заняла 20 минут и прошла без наркоза, но оказалась непростой. Достали ложку при помощи эндоскопической техники - используя специальную петлю и гастроскоп. Это позволило избежать открытую операцию с разрезом брюшной стенки и желудка. Пациентка все это время была в сознании. Провел ее врач эндоскопического отделения Руслан Гогов.

Врачи отмечают, что случай на слух резонансный, но далеко не редкий. Просто чаще всего приходится извлекать чужеродные предметы из организмов малышей.

Операция заняла 20 минут

ИСТОЧНИК KP.RU