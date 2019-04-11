2019-04-11T16:00:46+03:00
Происшествия

В Ставрополе врачи достали из желудка девушки 14-сантиметровую ложку

Как она оказалась внутри - пациентка умолчала
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе 10 апреля медики достали из желудка местной 16-летней жительницы чайную ложку размером 14 см. Как она там оказалась - пациентка не объяснила.

Операция по извлечению инородного предмета хоть и заняла 20 минут и прошла без наркоза, но оказалась непростой. Достали ложку при помощи эндоскопической техники - используя специальную петлю и гастроскоп. Это позволило избежать открытую операцию с разрезом брюшной стенки и желудка. Пациентка все это время была в сознании. Провел ее врач эндоскопического отделения Руслан Гогов.

Врачи отмечают, что случай на слух резонансный, но далеко не редкий. Просто чаще всего приходится извлекать чужеродные предметы из организмов малышей.

Операция заняла 20 минут

Операция заняла 20 минут

ИСТОЧНИК KP.RU

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