На Ставрополье поймали "воров в законе", вымогавших 70 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 17:04 2019-04-11T17:04:15+03:00

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В Железноводске арестовали двоих вымогателей, которые пытались стрясти с женщины якобы "выкупленный" у предпринимателя крупный долг. Как выяснили следователи, оба причисляют себя к неформальному движению "АУЕ" (арестантский удел един) и занимают высшую степень в этой преступной иерархии как, так называемые, "воры в законе". В связи с чем, они осуществляли контроль за деятельностью организованных преступных групп, действующих во всем Ставропольском крае.

- Согласно ходатайству следователя, в 2018 году подозреваемые граждане С. и Д., действуя группой лиц по предварительному сговору, угрожая насилием женщине гражданке Я. и ее семье, потребовали передать им 70 000 долларов США, что в перерасчете на рублевый эквивалент на 10 февраля 2018 составило 4 072 026 рублей. Требование мотивировали тем, что гражданка имеет долг перед своим деловым партнером. И этот долг она должна вернуть им, поскольку те его "выкупили". Мужчинам женщина пояснила, что никаких долговых обязательств у нее не осталось, а своего согласия на переуступку права требования она не давала. После ряда звонков с угрозами женщина обратилась в полицию, - рассказали подробности преступления в правоохранительных органах.

Арестованных решением суда Железноводска привлекли к следствию по статье "вымогательство".

ИСТОЧНИК KP.RU