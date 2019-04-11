Как вывести энергетику из кризиса
Стратегию по кардинальному улучшению ситуации в электросетевом комплексе округа и решению накопившихся за много лет проблем в отрасли обсудили Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и генеральный директор МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов.
Стороны пришли к единой позиции: решению проблем электросетевого комплекса СКФО должно способствовать заключение соглашений о сотрудничестве с регионами, содержащих конкретные обязательства властей и энергетиков по повышению надежности электросетевого комплекса.
- Перед нами стоят очень сложные, но, безусловно, выполнимые задачи. Важно, что у нас есть комплексный план действий, чтобы вывести сетевой комплекс Северного Кавказа из стагнации, - заверил Виталий Иванов Полпреда Президента в СКФО.
ИСТОЧНИК KP.RU
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