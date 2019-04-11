Как вывести энергетику из кризиса

СЕГОДНЯ 20:31 2019-04-11T20:31:17+03:00

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Стратегию по кардинальному улучшению ситуации в электросетевом комплексе округа и решению накопившихся за много лет проблем в отрасли обсудили Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и генеральный директор МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов.

Стороны пришли к единой позиции: решению проблем электросетевого комплекса СКФО должно способствовать заключение соглашений о сотрудничестве с регионами, содержащих конкретные обязательства властей и энергетиков по повышению надежности электросетевого комплекса.

- Перед нами стоят очень сложные, но, безусловно, выполнимые задачи. Важно, что у нас есть комплексный план действий, чтобы вывести сетевой комплекс Северного Кавказа из стагнации, - заверил Виталий Иванов Полпреда Президента в СКФО.

ИСТОЧНИК KP.RU