В дома 4 тысяч ставропольцев вернули газ
Авария на газопроводе в Ставрополе на данный момент полностью ликвидирована. Об этом 12 апреля сообщил глава краевой столицы Андрей Джатдоев. Градоначальник уточнил, что устранить утечку газа специалистам удалось около 3 часов утра.
- Коммунальщики и сотрудники экстренных служб загерметизировали трубу. Разрытие засыпано. С 7 часов утра началась подача газа в жилые дома и одновременный поквартирный обход, – добавил Андрей Джатдоев.
По словам главы администрации Ставрополя, в квартиры местных жителей отправились газовики, спасатели и сотрудники полиции, представители власти. Они проверят, не произошло ли в помещениях утечки газа, и при обнаружении таковой немедленно устранят проблему.
Ранее сообщалось, что из-за аварии около 4 тысяч абонентов в юго-западном районе города Ставрополя временно остались без голубого топлива. Причиной отключения стала утечка газа в результате прорыва трубы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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