2019-04-12T08:37:58+03:00
Происшествия

В дома 4 тысяч ставропольцев вернули газ

Авария полностью ликвидирована
Михаил ЮЖНЫЙ
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Авария на газопроводе в Ставрополе на данный момент полностью ликвидирована. Об этом 12 апреля сообщил глава краевой столицы Андрей Джатдоев. Градоначальник уточнил, что устранить утечку газа специалистам удалось около 3 часов утра.

- Коммунальщики и сотрудники экстренных служб загерметизировали трубу. Разрытие засыпано. С 7 часов утра началась подача газа в жилые дома и одновременный поквартирный обход, – добавил Андрей Джатдоев.

По словам главы администрации Ставрополя, в квартиры местных жителей отправились газовики, спасатели и сотрудники полиции, представители власти. Они проверят, не произошло ли в помещениях утечки газа, и при обнаружении таковой немедленно устранят проблему.

Ранее сообщалось, что из-за аварии около 4 тысяч абонентов в юго-западном районе города Ставрополя временно остались без голубого топлива. Причиной отключения стала утечка газа в результате прорыва трубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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