В Пятигорске задержали вора на костылях

СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-12T09:13:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В отдел полиции Пятигорска обратились сотрудники службы безопасности одного из торговых центров города-курорта.

По словам заявителей, изучив записи камер наблюдения, они установили, что один и тот же мужчина регулярно похищает товары с прилавков магазина. По стечению обстоятельств, прибытие сотрудников полиции для опроса свидетелей совпало с очередным визитом злоумышленника в супермаркет. Мужчину полицейские задержали с поличным прямо на выходе из магазина.

В дежурной части 30-летний ранее судимый житель Ессентуков сознался в преступлении. Он пояснил, что под видом покупателя выбирал понравившийся товар, складывал в специальный пакет, а затем продавал знакомым за полцены.

Стоит отметить, что на руку злоумышленнику играла недавняя бытовая травма, поскольку сотрудники магазина не ожидали подвоха от человека на костылях.

Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. против подозреваемого возбуждено шесть уголовных дел по статье 158 УК РФ «Кража.

ИСТОЧНИК KP.RU