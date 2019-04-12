В Ставрополе сотрудница ломбарда два года воровала деньги у своего учреждения

СЕГОДНЯ 10:17 2019-04-12T10:17:42+03:00

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Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД, сотрудники одного из ломбардов в Ставрополе на днях срочно обратились в полицию, с тем чтобы силовики выяснили, куда таинственно пропала крупная сумма денег.

Недостачу сотрудники кредитного учреждения выявили во время проведения инвентаризации драгоценностей. Расследование сотрудников полиции показало, что к преступлению может быть причастна 40-летняя работница ломбарда, жительница Ставрополя.

Как выяснилось, сотрудница ломбарда была материально-ответственной и на протяжении примерно двух лет систематически воровала деньги из кассы.

Свои противозаконные действия она прикрывала фальшивыми залоговыми билетами, оформляя их на ничего не подозревающих родных и знакомых. Как показала проведенная большая судебно-бухгалтерская экспертиза, в общей сложности преступница забрала из кассы огромную сумму 400 тысяч рублей. Теперь женщину инкриминируют присвоение и растрату крупной суммы денег. .

ИСТОЧНИК KP.RU