На Ставрополье начали искать пропавшую год назад пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-12T11:25:15+03:00

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Днем 20 июня 2018 года Санина Людмила Андреевна, 1940 года рождения, вышла из своего дома в городе Изобильном Ставропольского края.

В этот же день женщину видели в районе автозаправки на выезде из города. До настоящего времени ее местонахождение никому из родственников не известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статья 105 УК РФ (убийство).

В случае, если Вам известны какие-либо сведения о проавшей Саниной, просьба сообщить об этом следователям по телефонам: 8 (86545) 2-04-36, 2-46-52, или на короткие номера 02,102.

Приметы разыскиваемой: на вид примерно 80 лет, рост 160 см., худощавого телосложения, волосы седые до плеч, была одета в белые балетки, платье коричнево-красного цвета с цветами.

ИСТОЧНИК KP.RU