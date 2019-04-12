Ставропольчанка задушила любовника, не обрадовавшегося её пятой беременности

СЕГОДНЯ 12:53 2019-04-12T13:05:10+03:00

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На Ставрополье мужчина поплатился за слишком неискреннюю радость по поводу зачатия пятого ребёнка. Любовница, окрылённая прекрасным известием, ждала от него бурной реакции и небольшой суммы денег на расходы для ребёнка. А услышав отказ, задушила несчастного.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, 34-летняя женщина уже четыре раза становилась матерью. Впрочем, останавливаться плодовитая дамочка не собиралась. И со своим другом зачала пятого ребёнка.

Жительница Ессентуков узнала о беременности 23 января. Вечером того же дня, схватив положительный тест, она понеслась к любовнику, чтобы сообщить радостную весть. Но её ожидал достаточно холодный приём. Мужчина явно не был в восторге, хоть и пытался сделать «хорошую мину при плохой игре». А когда услышал просьбу подруги — совсем впал в шок. Женщина попросила денег на будущие траты во благо ребёнка.

Услышав отказ, ставропольчанка буквально сошла с ума. В гневе, многодетная мать задушила своего друга.

— Следствию удалось установить мотивы и обстоятельства преступления. Собранные доказательства переданы в прокуратуру, — сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Надзорное ведомство согласилось с доводами следователя. Теперь дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU