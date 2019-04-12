2019-04-12T13:17:31+03:00
Происшествия

Из-за гор мусора в Пятигорске СКР начал проверку

Губернатор Ставрополья ранее поручил разобраться с проблемой
Евгения СОКОРЕВА
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С появлением в сети фотографий с горами мусора в Пятигорске следственный комитет начал проверку:

Фото выкладывают жители Пятигорска Фото: СОЦСЕТИ

Фото выкладывают жители ПятигорскаФото: СОЦСЕТИ

- Будут выяснены все обстоятельства произошедшего. В случае установления достаточных данных, указывающих на признаки преступления, причастные к нему лица понесут уголовную ответственность. Процессуальное решение будет принято после проведения всех необходимых проверочных мероприятий, - рассказали "КП - Северный Кавказ" в пресс-службе регионального СКР.

Напомним, что мусорный коллапс произошел 8 апреля из-за финансовых разногласий регоператора и подрядчика, и с тех пор улицы Пятигорска заполняет мусор. Губернатор Владимир Владимиров поручил разобраться со всеми проблемами в кротчайший срок, отметив, что заниматься вымогательством или в одностороннем порядке поднимать тарифы мусорным компаниям не позволят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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