2019-04-12T14:12:01+03:00
Происшествия

Бывший замглавы МЧС Карачаево-Черкесии попал под суд за многомиллионную растрату

Бюджет потерял деньги при строительстве, которого не было
Евгения СОКОРЕВА
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В Черкеске пройдет суд над бывшим главой республиканского МЧС, обвиняемом в служебном подлоге и получении взятки.

- По версии следствия, занимая должность заместителя начальника ГУ МЧС России по КЧР, в декабре 2016 года при осуществлении обязанностей по исполнению контракта о производстве проектно-изыскательских работ по строительству объекта он внес заведомо ложные сведения в официальные документы, подтверждающие выполнение контрактных обязательств подрядчиком. Фактически работы не проводились. Вследствие чего были необоснованно израсходованы бюджетные денежные средства в сумме 5 млн рублей, предназначенные на оплату исполненных работ по договору, - сказали в прокуратуре Карачаево-Черкесии.

Позже уже в декабре 2017 года чиновник взял 20 тысяч рублей взятки за предоставление статуса ветерана боевых действий, дающих право на ежемесячное денежное пособие и установленные законодательством льготы.

Дело рассмотрит городскую суд Черкесска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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