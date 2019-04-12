2019-04-12T16:03:49+03:00
Происшествия

В Дагестане чиновник купил диплом своей жене за бюджетные деньги

«Корочку» приобрели за 100 тысяч рублей
Андрей ЗОБОВ
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Чиновник подарил диплом юриста своей супругеЧиновник подарил диплом юриста своей супруге
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Глава сельсовета в Гергебильском районе Дагестана отметился уникальным коррупционным преступлением — он умудрился купить своей супруге диплом юриста за бюджетные деньги. Теперь ему грозит колония.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан, курьёзная история произошла в декабре 2016 года. Глава сельсовета решил сделать подарок своей жене. И не просто букет, а диплом о высшем образовании. Обо всём договорился с ректором одного из негосударственных ВУЗов Махачкалы. Цена вопроса — 100 тысяч рублей.

Однако эти деньги расчётливый коррупционер решил взять не из собственного кармана, а из бюджета села. Дельце состряпали, деньги в образовательном учреждении получили. После этого ВУЗ выдал диплом женщине, которая ни разу даже в его стенах не появлялась.

В МВД проводят проверку по факту происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Коммерческий подкуп». Согласно букве закона, чиновнику может грозить до 2 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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