В Белоруссии задержан преступник из Кабардино-Балкарии

СЕГОДНЯ 16:49 2019-04-12T16:49:53+03:00

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Полицейскими Кабардино-Балкарии задержан находившийся в межгосударственном розыске местный житель.

36-летний знакомый, под предлогом оказания содействия в приобретении земельного участка в пригороде Нальчика, завладел деньгами в сумме 3,8 млн рублей и скрылся. В декабре 2015 года в полицию с подобным заявлением обратился уже другой нальчанин. Во втором случае потерпевший лишился 1,29 млн рублей.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Он был объявлен в федеральный розыск. Полицейские установили, что подозреваемый выехал за пределы Российской Федерации в Республику Беларусь, в связи с чем, в мае 2018 года мужчину объявили в межгосударственный розыск.

В апреле 2019 года полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого. Мужчина помещен в изолятор временного содержания города Брест. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного.

ИСТОЧНИК KP.RU