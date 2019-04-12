Гидрометцентр: "Внимание! На Ставрополье ожидаются ливень и град"

СЕГОДНЯ 17:45 2019-04-12T17:47:32+03:00

По всему краю 13 апреля может серьезно испортиться погода

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В Ставропольском крае 13 апреля прогнозируется ухудшение погоды. Как рассказали "КП - Северный Кавказ" в пресс-службе регионального Гидрометцентра, ожидаются ливень с грозой и град.

Непогода на Ставрополье: в регион пришли дожди с грозами и градом 00:00 00:00

- Возможны подтопления низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, нарушения в работе дренажных систем, увеличение количества ДТП, нарушения в работе транспорта, ухудшение условий дорожного движения, повреждение кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев, в сельскохозяйственном секторе – повреждения строений и сельскохозяйственных культур, - предупреждают спасатели.

Водителям советуют воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а хозяевам частных домов - подготовить ливневую канализацию и других дренажные системы к отводу воды, а также закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях.

ИСТОЧНИК KP.RU