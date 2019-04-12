На улицы Пятигорска выпустили 60 спецмашин для уборки мусорных куч

СЕГОДНЯ 18:52 2019-04-12T18:53:15+03:00

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В Пятигорске начали работу 60 единиц техники по уборке и вывозу мусора. Как рассказали в городской администрации, ведомство держит ситуацию на контроле. Первыми от гор отходов освобождают территории у детских садов, школ, больниц и во дворах многоэтажек.

- Ситуация с вывозом мусора обострилась из-за финансовых и правовых разногласий регионального оператора (ООО «ЖКХ») и организации-подрядчика. В понедельник, 8 апреля, подрядчик прекратил работу. Его функции взял на себя регоператор, но справиться с задачей самостоятельно не смог, - говорят в мэрии. - Усилия муниципалитета по нормализации обстановки поддержало правительства края и региональное министерство ЖКХ. Нам выделили дополнительную технику.

Отмечается, что вывоз ТКО постепенно возвращается к обычному графику.

ИСТОЧНИК KP.RU