В Дагестане в ДТП погибли три человека

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-13T11:11:31+03:00

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На федеральной трассе "Кавказ" в Новолакском районе Дагестана произошла авария, в результате которой погибли три человека.

- Авария произошла ночью, около полуночи. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей два человека погибли на месте. Трое были госпитализированы в Хасавюртовскую центральную городскую больницу. ПОзже один из раненых скочнался в реанимации, двое других живы, их состояние оценивается врачами как тяжелое, - сообщили в республиканском МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU