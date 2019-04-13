Глава Дагестана обнародовал свои доходы

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-13T14:41:46+03:00

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Согласно декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте главы Республики, Владимир Васильев в прошлом году заработал 4,9 млн рублей. В собственности у него - земельный участок площадью 2992 кв. м. В пользовании - две квартиры на 64 и 327 кв.м., Из транспортных средств Васильев владеет маломерным судном Bella 561 HT, снегоходом Yamaha vk540е и прицепом для перевозки грузов МЗСА 817715.

У супруги Владимира Абдуалиевича в собственности три земельных участка общей площадью около 3,5 тысячи кв.м., два жилых дома на 102 и 178 кв. м., а также баня на 102 кв.м., атомобиль Honda CR-V и прицеп Bella 561. Заработала жена Васильева за год 389 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU