2019-04-13T14:41:46+03:00
Политика

Глава Дагестана обнародовал свои доходы

И сведения об имуществе
Виталий КЛИМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Согласно декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте главы Республики, Владимир Васильев в прошлом году заработал 4,9 млн рублей. В собственности у него - земельный участок площадью 2992 кв. м. В пользовании - две квартиры на 64 и 327 кв.м., Из транспортных средств Васильев владеет маломерным судном Bella 561 HT, снегоходом Yamaha vk540е и прицепом для перевозки грузов МЗСА 817715.

У супруги Владимира Абдуалиевича в собственности три земельных участка общей площадью около 3,5 тысячи кв.м., два жилых дома на 102 и 178 кв. м., а также баня на 102 кв.м., атомобиль Honda CR-V и прицеп Bella 561. Заработала жена Васильева за год 389 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На бывшего мэра Избербаша завели дело
В Дагестане в ДТП погибли три человека
На улицы Пятигорска выпустили 60 спецмашин для уборки мусорных куч
Гидрометцентр: "Внимание! На Ставрополье ожидаются ливень и град"
В Белоруссии задержан преступник из Кабардино-Балкарии
В Дагестане чиновник купил диплом своей жене за бюджетные деньги
Бывший замглавы МЧС Карачаево-Черкесии попал под суд за многомиллионную растрату
Из-за гор мусора в Пятигорске СКР начал проверку
Ставропольчанка задушила любовника, не обрадовавшегося её пятой беременности
На Ставрополье начали искать пропавшую год назад пенсионерку
В Ставрополе сотрудница ломбарда два года воровала деньги у своего учреждения
В Пятигорске задержали вора на костылях
В дома 4 тысяч ставропольцев вернули газ
Как вывести энергетику из кризиса
В Ставрополе врачи достали из желудка девушки 14-сантиметровую ложку