Боец Александр Емельяненко вернулся в Кисловодск

СЕГОДНЯ 20:17 2019-04-13T20:20:07+03:00

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вернулся в Кисловодск, где он тренируется и готовится к бою, который должен состояться 10 мая в городе Тольятти.

- Сейчас я на сборе в Кисловодске, усиленно тренируюсь, набираю объем. Готовлюсь к бою с Луисом. Что касается будущего, то у меня есть несколько предложений по контрактам от промоутерских компаний, - рассказал Емельяненко на пресс-конференции в Тольятти.

В следующем бою Емельяненко встретится с бразильцем Луисом Энрике. На счету Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья.

Напомним, около месяца назад Емельяненко стал фигурантом скандала. В Кисловодске его машину хотели эвакуировать за парковку на тротуаре, но боец попытался уехать от автоинспекторов, несмотря на то, что был пьян. Суд приговорил его к аресту на 10 суток и лишил прав на полтора года. Кроме того, Емельяненко оштрафовали на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU