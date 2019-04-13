Боец Александр Емельяненко вернулся в Кисловодск
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вернулся в Кисловодск, где он тренируется и готовится к бою, который должен состояться 10 мая в городе Тольятти.
- Сейчас я на сборе в Кисловодске, усиленно тренируюсь, набираю объем. Готовлюсь к бою с Луисом. Что касается будущего, то у меня есть несколько предложений по контрактам от промоутерских компаний, - рассказал Емельяненко на пресс-конференции в Тольятти.
В следующем бою Емельяненко встретится с бразильцем Луисом Энрике. На счету Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья.
Напомним, около месяца назад Емельяненко стал фигурантом скандала. В Кисловодске его машину хотели эвакуировать за парковку на тротуаре, но боец попытался уехать от автоинспекторов, несмотря на то, что был пьян. Суд приговорил его к аресту на 10 суток и лишил прав на полтора года. Кроме того, Емельяненко оштрафовали на 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU