2019-04-13T20:20:07+03:00
Спорт

Боец Александр Емельяненко вернулся в Кисловодск

Здесь он готовится к своему следующему бою
Виталий КЛИМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вернулся в Кисловодск, где он тренируется и готовится к бою, который должен состояться 10 мая в городе Тольятти.

- Сейчас я на сборе в Кисловодске, усиленно тренируюсь, набираю объем. Готовлюсь к бою с Луисом. Что касается будущего, то у меня есть несколько предложений по контрактам от промоутерских компаний, - рассказал Емельяненко на пресс-конференции в Тольятти.

В следующем бою Емельяненко встретится с бразильцем Луисом Энрике. На счету Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья.

Напомним, около месяца назад Емельяненко стал фигурантом скандала. В Кисловодске его машину хотели эвакуировать за парковку на тротуаре, но боец попытался уехать от автоинспекторов, несмотря на то, что был пьян. Суд приговорил его к аресту на 10 суток и лишил прав на полтора года. Кроме того, Емельяненко оштрафовали на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Дагестана обнародовал свои доходы
На бывшего мэра Избербаша завели дело
В Дагестане в ДТП погибли три человека
На улицы Пятигорска выпустили 60 спецмашин для уборки мусорных куч
Гидрометцентр: "Внимание! На Ставрополье ожидаются ливень и град"
В Белоруссии задержан преступник из Кабардино-Балкарии
В Дагестане чиновник купил диплом своей жене за бюджетные деньги
Бывший замглавы МЧС Карачаево-Черкесии попал под суд за многомиллионную растрату
Из-за гор мусора в Пятигорске СКР начал проверку
Ставропольчанка задушила любовника, не обрадовавшегося её пятой беременности
На Ставрополье начали искать пропавшую год назад пенсионерку
В Ставрополе сотрудница ломбарда два года воровала деньги у своего учреждения
В Пятигорске задержали вора на костылях
В дома 4 тысяч ставропольцев вернули газ
Как вывести энергетику из кризиса
В Ставрополе врачи достали из желудка девушки 14-сантиметровую ложку