Град с яйцо обрушился на Кабардино-Балкарию

СЕГОДНЯ 11:54 2019-04-14T11:54:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кабардино-Балкарии 13 апреля прошел град размером с перепелиное яйцо. И больше всех пострадали городской округ Баксан, Баксанский и Зольский районы. Как рассказали "КП - Северный Кавказ" в пресс-службе главы республики, после ЧС "социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры функционируют в штатном режиме".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/703094" frameborder="0"></iframe> Град обрушился на КБР.

- По поручению Казбека Кокова правительственной комиссией КБР по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности предпринимаются меры по минимизации последствий дождей с градом в ряде муниципальных образований республики, - прокомментировали в ведомстве. - Организована работа районных комиссий по предварительной оценке последствий неблагоприятных погодных условий.

Напомним, ранее град размером с орех накрыл Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU