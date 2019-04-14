2019-04-14T11:54:02+03:00
Происшествия

Град с яйцо обрушился на Кабардино-Балкарию

Самая сложна ситуация сложилась в Баксанском и Зольском районах [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В Кабардино-Балкарии 13 апреля прошел град размером с перепелиное яйцо. И больше всех пострадали городской округ Баксан, Баксанский и Зольский районы. Как рассказали "КП - Северный Кавказ" в пресс-службе главы республики, после ЧС "социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры функционируют в штатном режиме".

Град обрушился на КБР.

- По поручению Казбека Кокова правительственной комиссией КБР по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности предпринимаются меры по минимизации последствий дождей с градом в ряде муниципальных образований республики, - прокомментировали в ведомстве. - Организована работа районных комиссий по предварительной оценке последствий неблагоприятных погодных условий.

Напомним, ранее град размером с орех накрыл Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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