Град с яйцо обрушился на Кабардино-Балкарию
В Кабардино-Балкарии 13 апреля прошел град размером с перепелиное яйцо. И больше всех пострадали городской округ Баксан, Баксанский и Зольский районы. Как рассказали "КП - Северный Кавказ" в пресс-службе главы республики, после ЧС "социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры функционируют в штатном режиме".
Град обрушился на КБР.
- По поручению Казбека Кокова правительственной комиссией КБР по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности предпринимаются меры по минимизации последствий дождей с градом в ряде муниципальных образований республики, - прокомментировали в ведомстве. - Организована работа районных комиссий по предварительной оценке последствий неблагоприятных погодных условий.
Напомним, ранее град размером с орех накрыл Ставрополье.
ИСТОЧНИК KP.RU