Аферистка представилась внучкой и обманула жительницу Ставрополя на 50 тысяч
В Ставрополе доверчивая пенсионерка перечислила 50 тысяч рублей мошеннице, которая по телефону представилась ее внучкой, якобы попавшей в неприятности.
Как рассказали "КП - Северный Кавказ" в МВД Ставропольского края, звонок от аферистки поступил на стационарный телефон, а деньги по легенде требовались для следователей в счет невозбуждения уголовного дела за ДТП.
- Через два часа к женщине приехал неизвестный, которому она передала запрашиваемую сумму, не перезвонив родственникам и не проверив поступившую информацию, - добавили в ведомстве. - После, переговорив с внучкой, она поняла, что попалась на уловки злоумышленников и обратилась в полицию.
Возбуждено дело по статье "мошенничество". Преступников разыскивают. Полицейские еще раз обращаются к ставропольцам с просьбой быть бдительными.
ИСТОЧНИК KP.RU