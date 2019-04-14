Аферистка представилась внучкой и обманула жительницу Ставрополя на 50 тысяч

СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-14T12:20:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе доверчивая пенсионерка перечислила 50 тысяч рублей мошеннице, которая по телефону представилась ее внучкой, якобы попавшей в неприятности.

Как рассказали "КП - Северный Кавказ" в МВД Ставропольского края, звонок от аферистки поступил на стационарный телефон, а деньги по легенде требовались для следователей в счет невозбуждения уголовного дела за ДТП.

- Через два часа к женщине приехал неизвестный, которому она передала запрашиваемую сумму, не перезвонив родственникам и не проверив поступившую информацию, - добавили в ведомстве. - После, переговорив с внучкой, она поняла, что попалась на уловки злоумышленников и обратилась в полицию.

Возбуждено дело по статье "мошенничество". Преступников разыскивают. Полицейские еще раз обращаются к ставропольцам с просьбой быть бдительными.

ИСТОЧНИК KP.RU