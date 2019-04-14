2019-04-14T13:00:22+03:00
Общество

В Чечне поставят мировой рекорд по числу всадников конного похода

Кадыров говорит, что это привлечет в республику туристов
Евгения СОКОРЕВА
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В Чечне готовятся к грандиозному конному историческому походу. Как рассказал глава республики у себя в соцсетях, тысячи наездников тренируются на прогулках в горах и в степи, чтобы установить мировой рекорд.

- По нашему замыслу будущий конный поход побьет мировой рекорд по количеству всадников. Это будет яркое, красочное, незабываемое культурное, спортивное и этнографическое зрелище и событие, которое сыграет важную роль в популяризации коневодства и скачек, привлечёт в Чечню тысячи туристов, - уверен Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер подчеркнул еще, что очень любит лошадей и сам лично прокатился верхом по одному из запланированных для похода маршрутов.

- Говорить об окончательном решении пока рано. Получил много ярких эмоций. Их ни с чем не сравнить и не передать словами! Друзья, любите лошадей и занимайтесь верховой ездой! Это полезно для души и тела, - добавил глава Чечни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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