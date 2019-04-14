Ставропольские полицейские просят помощи в поиске без вести пропавшей школьницы

СЕГОДНЯ 14:05 2019-04-14T14:50:51+03:00

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В Минераловодском горокруге Ставрополья полицейские разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю Валерию Лисицину. В отделение обратились близкие, со слов которых, школьница не вернулась домой 13 апреля.

- На вид девочке 16-17 лет, рост 165-168 см., худощавого телосложения, волосы русые длинные, глаза карие, лицо овальное. Была одета: куртка кожаная цвета "кофе с молоком", брюки болотного цвета укорочённые, кеды чёрные на белой подошве, майка чёрная с коротким рукавом, ярко-оранжевый рюкзак. При себе имела чёрный пакет с вещами, - описали Валерию полицейские.

Всех, кто знает, где может находиться несовершеннолетняя, просят звонить по телефонам: 02, 112, 8(87922) 57222, 8 988 958 73 77, 8 928 636 52 26. Либо обратиться в ОМВД России по Минераловодскому городскому округу.

ИСТОЧНИК KP.RU