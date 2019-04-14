2019-04-14T14:50:51+03:00
Происшествия

Ставропольские полицейские просят помощи в поиске без вести пропавшей школьницы

16-летняя Валерия Лисицина не вернулась домой 13 апреля
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото пропавшей девочкиФото пропавшей девочки
Изменить размер текста:

В Минераловодском горокруге Ставрополья полицейские разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю Валерию Лисицину. В отделение обратились близкие, со слов которых, школьница не вернулась домой 13 апреля.

- На вид девочке 16-17 лет, рост 165-168 см., худощавого телосложения, волосы русые длинные, глаза карие, лицо овальное. Была одета: куртка кожаная цвета "кофе с молоком", брюки болотного цвета укорочённые, кеды чёрные на белой подошве, майка чёрная с коротким рукавом, ярко-оранжевый рюкзак. При себе имела чёрный пакет с вещами, - описали Валерию полицейские.

Всех, кто знает, где может находиться несовершеннолетняя, просят звонить по телефонам: 02, 112, 8(87922) 57222, 8 988 958 73 77, 8 928 636 52 26. Либо обратиться в ОМВД России по Минераловодскому городскому округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чечне поставят мировой рекорд по числу всадников конного похода
Аферистка представилась внучкой и обманула жительницу Ставрополя на 50 тысяч
Град с яйцо обрушился на Кабардино-Балкарию
"Локомотив" обыграл "Ахмат"
Боец Александр Емельяненко вернулся в Кисловодск
Глава Дагестана обнародовал свои доходы
На бывшего мэра Избербаша завели дело
В Дагестане в ДТП погибли три человека
На улицы Пятигорска выпустили 60 спецмашин для уборки мусорных куч
Гидрометцентр: "Внимание! На Ставрополье ожидаются ливень и град"
В Белоруссии задержан преступник из Кабардино-Балкарии
В Дагестане чиновник купил диплом своей жене за бюджетные деньги
Бывший замглавы МЧС Карачаево-Черкесии попал под суд за многомиллионную растрату
Из-за гор мусора в Пятигорске СКР начал проверку
Ставропольчанка задушила любовника, не обрадовавшегося её пятой беременности
На Ставрополье начали искать пропавшую год назад пенсионерку
В Ставрополе сотрудница ломбарда два года воровала деньги у своего учреждения
В Пятигорске задержали вора на костылях
В дома 4 тысяч ставропольцев вернули газ
Как вывести энергетику из кризиса
В Ставрополе врачи достали из желудка девушки 14-сантиметровую ложку