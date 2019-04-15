В Ставрополе преподавателя вуза будут судить за мошенничество

СЕГОДНЯ 08:38 2019-04-15T08:38:22+03:00

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На Ставрополье окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества, cовершенного преподавателем одного из краевых высших учебных заведений.

Следствием установлено, что педагог, зная о желании студентки университета учиться в институте, сообщила ей заведомо ложные сведения об отсутствии в списках студентов.

За 50 тысяч рублей женщина обещала положительно решить вопрос о переводе девушки на кафедру для дальнейшего обучения. Введенная в заблуждение студентка передала часть денег за оказание содействия, посчитав, что этого достаточно. Однако преподаватель настаивала на полной сумме, в связи с чем девушка решила обратиться в правоохранительные органы.

Преподаватель была арестована. Ее уголовное дело по статье 159 УК РФ (покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину) направлено в Промышленный районный суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU