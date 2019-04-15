На Ставрополье охранник застрелил прохожего

СЕГОДНЯ 10:06 2019-04-15T10:06:52+03:00

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В Кировском городском округе охранник из пневматического оружия напарника застрелил случайного прохожего, который зашел на территорию патрулируемого им сельхозпредприятия. Трагедия произошла 7 апреля в поселке Коммаяк. И как рассказали "КП - Северный Кавказ" в СКР края, стрельбе предшествовал конфликт, а умер потерпевший в больнице.

- Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей "убийство", - сказали в ведомстве. - По ходатайству следователя подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксированы следы и обстоятельства преступления, изъято оружие, назначены ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU