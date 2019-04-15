Косметолога-самоучку, изуродовавшую женщину, будут судить в Ставрополе
За неудачную косметическую процедуру 31-летняя мастер-самоучка из Ставрополя пойдет под суд.
Как рассказали "КП - Северный Кавказ" в пресс-службе краевого СКР, обвиняют женщину в совершении преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
- Обвиняемая медицинским шприцем сделала инъекцию экзогенного вещества 30-летней женщине, после чего у потерпевшей произошли абсцессы верхнего века и губ, осложнившиеся гнойным воспалением, в результате чего ей был причинен средний тяжести вред здоровью, - добавили в ведомстве. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что произошел случай в январе 2018 года в квартире мастера, где та делала "уколы красоты" без необходимых на то знаний и навыков.
Косметологу грозит штраф или даже лишение свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU