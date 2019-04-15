Ведущие отечественные гастроэнтерологи и эндоскописты встретятся в ростовском ОКДЦ

СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-15T10:44:51+03:00

И. о. главного врача ГАУ РО «ОКДЦ», Заслуженный врач РФ, врач-гастроэнтеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Нина Левоновна Аванян.

Медицинские специалисты обсудят актуальные вопросы гастроэнтерологии и эндоскопии на научно-образовательной междисциплинарной конференции

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18 апреля в 9.00 в Областном консультативно-диагностическом центре (г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 127) состоится научно-образовательная конференция «Актуальные вопросы гастроэнтерологии и эндоскопии».

В мероприятии примут участие около сотни специалистов со всей страны - гастроэнтерологи, терапевты, педиатры, эндоскописты, врачи общей практики. Откроет конференцию и. о. главного врача ГАУ РО «ОКДЦ», Заслуженный врач Российской Федерации, врач-гастроэнтеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Нина Левоновна Аванян.

В роли модератора выступит заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней РостГМУ, председатель Ассоциации гастроэнтерологов Дона, главный внештатный гастроэнтеролог МЗ РО, главный терапевт ЮФО Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Александр Васильевич Ткачев.

Площадка для встречи выбрана справедливо. Только в прошлом году в Областном центре гастроэнтерологической диагностики ОКДЦ медицинскую помощь получили около 17 тысяч пациентов со всего Юга России.

- Задачей Центра является выявление редко встречающихся и вызывающих диагностические трудности заболеваний органов пищеварения, качественная терапия гастроэнтерологических заболеваний и профилактика онкопатологии пищеварительного тракта, - рассказала руководитель Областного центра гастроэнтерологической диагностики врач-гастроэнтеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Алексеевна Тимченко. - Наши специалисты руководствуются новейшими научными достижениями в области гастроэнтерологии, основанными на данных доказательной медицины, а также положениями Российской ассоциации гастроэнтерологов.

Среди участников и гостей конференции немало известных имен в научном медицинском сообществе. Все они выступят с докладами и поделятся практическим опытом, обсудят современные тенденции в терапии воспалительных кишечных заболеваний.

С программой конференции можно ознакомиться на сайте Областного консультативно-диагностического центра rokdc.ru.

Начало конференции в 9.00, регистрация участков - с 8.00.

ГАУ РО «ОКДЦ» г. Ростов-на-Дону, Пушкинская, 127. Call-центр 8 (863) 227-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU