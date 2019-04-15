2019-04-15T11:43:36+03:00
Происшествия

На Ставрополье под суд пошли четыре фальшивомонетчика

У них нашли 14 поддельных банкнот
Михаил ЮЖНЫЙ
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Банду из четырёх преступников будут судить на Ставрополье за распространение фальшивых купюр. Об этой информации сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

Двоих жителей КБР подозревают в сбыте фальшивых купюр Злоумышленники сбывали фальшивые деньги в магазинах Михайловска и Ставрополя, разбившись на две банды.

Выяснить имена преступников и арестовать их помог один из продавцов, получивший от злоумышленников "липовые" деньги. При обыске у преступников полицейские обнаружили конверт сразу с 14 поддельными банкнотами. Этот факт подтвердила немедленно проведенная экспертиза.

Дома у задержанных правоохранители обнаружили и товар, купленный на фальшивые деньги. Возбуждено сразу семь уголовных дел, их следователи объединили в единое производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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