На Ставрополье под суд пошли четыре фальшивомонетчика
Банду из четырёх преступников будут судить на Ставрополье за распространение фальшивых купюр. Об этой информации сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
Двоих жителей КБР подозревают в сбыте фальшивых купюр Злоумышленники сбывали фальшивые деньги в магазинах Михайловска и Ставрополя, разбившись на две банды.
Выяснить имена преступников и арестовать их помог один из продавцов, получивший от злоумышленников "липовые" деньги. При обыске у преступников полицейские обнаружили конверт сразу с 14 поддельными банкнотами. Этот факт подтвердила немедленно проведенная экспертиза.
Дома у задержанных правоохранители обнаружили и товар, купленный на фальшивые деньги. Возбуждено сразу семь уголовных дел, их следователи объединили в единое производство.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»