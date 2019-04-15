Военные на Ставрополье получили новейшие образцы техники

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-15T12:38:36+03:00

В их числе - танки и самоходки

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Воинские части и соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Ставрополье и Кубани получили новейшие образцы военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе военного округа.

- В подразделения поступило около 30 единиц военной и специальной техники. В их числе - модернизированные танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня "Град", САУ "Акация", беспилотники, автомобили Урал и современные автобусы, - уточнили в ведомстве.

Всего до конца года планируется поставить на вооружение армии около 200 единиц современной техники. В их числе будут автомобильная техника, бронетанковая техника, ракетно-артиллерийское вооружение, техника медицинской службы и инженерных войск.

ИСТОЧНИК KP.RU