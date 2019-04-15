Денежные переводы между ВТБ и банком «Возрождение» стали бесплатными

СЕГОДНЯ 13:10 2019-04-15T13:10:49+03:00

Теперь на счета физических лиц деньги можно отправлять без комиссии

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ВТБ и банк «Возрождение» отменили комиссию за осуществление денежных переводов между своими клиентами. Отправить средства можно на счета физических лиц. Услуга доступна во всех отделениях и в дистанционных каналах обслуживания банков.

В настоящее время объединенная сеть банкоматов ВТБ и банка «Возрождение» составляет более 16,2 тысячи устройств.

- Отмена комиссии за денежные переводы между двумя банками - это важный шаг в объединении бизнеса, а также еще один способ для создания максимально комфортных условий обслуживания. Мы делаем все возможное, чтобы у клиентов не было финансовых барьеров для использования всех наших продуктов, - отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов банка ВТБ.

- В прошлом году после объединения банкоматных сетей владельцы карт ВТБ и «Возрождения» получили возможность бесплатно снимать собственные средства в любом из наших банкоматов, - подчеркнула заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. - Решение об отмене комиссий за денежные переводы стало закономерным этапом стратегии по обеспечению свободного доступа наших клиентов к финансовым услугам как в отделениях, так и в мобильном и интернет-банках.

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ИСТОЧНИК KP.RU