Cенатор Арашуков направил в Совет Федерации декларацию о своих доходах

СЕГОДНЯ 13:51 2019-04-15T13:51:54+03:00

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Временно отстраненный от должности сенатор Рауф Арашуков направил в Совет Федерации декларацию о своих доходах за прошлый год. Об этом сообщила его адвокат Анна Ставицкая.

По словам адвоката, Арашуков отправил из СИЗО приблизительную информацию о своих доходах. Он послал ее в установленный законом срок, но когда именно ее отправила администрация СИЗО, защите сенатора пока не известно.

Рауф Арашуков 30 января был задержан правоохранителями прямо во время заседания Совета Федерации. Политику следователи предъявили обвинения в участии в преступном сообществе и организации убийств.

12 марта Басманный суд Москвы постановил временно отстранить Арашукова от должности сенатора. И если он теперь он не отправит в срок декларацию о доходах, может быть совсем лишен должности сенатора.

КСТАТИ

Следствие отправит сенатора Арашукова на психиатрическую экспертизу

Следователи отправят сенатора Арашукова на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить вменяемость подозреваемого. Об этом на заседании Басманного суда Москвы по вопросу продления ареста парламентария сообщил следователь Андрей Горбарчук (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU