2019-04-15T13:51:54+03:00
Общество

Cенатор Арашуков направил в Совет Федерации декларацию о своих доходах

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Временно отстраненный от должности сенатор Рауф Арашуков направил в Совет Федерации декларацию о своих доходах за прошлый год. Об этом сообщила его адвокат Анна Ставицкая.

По словам адвоката, Арашуков отправил из СИЗО приблизительную информацию о своих доходах. Он послал ее в установленный законом срок, но когда именно ее отправила администрация СИЗО, защите сенатора пока не известно.

Рауф Арашуков 30 января был задержан правоохранителями прямо во время заседания Совета Федерации. Политику следователи предъявили обвинения в участии в преступном сообществе и организации убийств.

12 марта Басманный суд Москвы постановил временно отстранить Арашукова от должности сенатора. И если он теперь он не отправит в срок декларацию о доходах, может быть совсем лишен должности сенатора.

КСТАТИ

Следствие отправит сенатора Арашукова на психиатрическую экспертизу

Следователи отправят сенатора Арашукова на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить вменяемость подозреваемого. Об этом на заседании Басманного суда Москвы по вопросу продления ареста парламентария сообщил следователь Андрей Горбарчук (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Чечни осудили за вербовку террористов в ИГ*
МРСК Северного Кавказа и Дагестан заключат 10-летнее соглашение
В Ставрополе продолжается отопительный сезон
В Ставрополь прибыл глава МВД России Владимир Колокольцев
В Ставропольском крае стали чаще жениться и усыновлять детей
В Дагестане начальник городской полиции пытался убить правоохранителя
За избиение ученика линейкой в Дагестане завели дело на учителя
Денежные переводы между ВТБ и банком «Возрождение» стали бесплатными
Военные на Ставрополье получили новейшие образцы техники
На Ставрополье под суд пошли четыре фальшивомонетчика
Ведущие отечественные гастроэнтерологи и эндоскописты встретятся в ростовском ОКДЦ
Косметолога-самоучку, изуродовавшую женщину, будут судить в Ставрополе
На Ставрополье охранник застрелил прохожего
Ставрополье переходит на цифровое ТВ
В Ставрополе преподавателя вуза будут судить за мошенничество
На Ставрополье Радоницу объявили выходным
Ставропольские полицейские просят помощи в поиске без вести пропавшей школьницы