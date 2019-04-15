За избиение ученика линейкой в Дагестане завели дело на учителя

СЕГОДНЯ 14:19 2019-04-15T14:19:56+03:00

Следователи занялись проверкой после распространения в сети ролика с урока в сельской школе Кванады

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В Дагестане завели уголовное дело по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником или другим работником образовательной организации" на педагога школы в селе Кванада Цумадинского района.

Следователей заинтересовал ролик, распространяемый с 13 марта 2019 года в соцсетях, на котором учитель в наказание бьет маленького мальчика из 3 класса линейкой во время урока. Проверка показала, что инцидент случился еще осенью минувшего года.

- Все произошло 22 ноября 2018 года. Педагог действовал умышленно, применил недопустимые методы воспитания, соединенные с жестоким обращением, унижающем человеческое достоинство и влекущим нравственные страдания. А именно - оскорбил несовершеннолетнего и нанес не менее двух ударов металлической линейкой по руке, - сказали в пресс-службе республиканского СКР.

Теперь проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательств вины учителя. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU