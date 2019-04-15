В Дагестане начальник городской полиции пытался убить правоохранителя

СЕГОДНЯ 15:52 2019-04-15T15:52:32+03:00

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В МВД Дагестана официально подтвердили задержание исполняющего обязанности начальника полиции Каспийска Зиявудина Ашикова. Его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов

— В субботу, 13 апреля, сотрудники регионального ФСБ задержали и.о. начальника полиции города Каспийск. Информацию о преступлении, в котором может быть замешан задержанный, была представлена сотрудниками отдела собственной безопасности МВД. Его подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ведомства.

В полиции уже начали служебную проверку по этому факту. Если выясниться, что Ашиков опорочил честь мундира, его уволят из МВД.

Интересно, что задержанный полицейский — брат Раипа Ашикова. В конце марта его схватили прямо в аэропорту. Правоохранитель, руководивший отделом полиции по Махачкале, мог финансировать мировой терроризм.

ИСТОЧНИК KP.RU