В Ставропольском крае стали чаще жениться и усыновлять детей
За три месяца вступили в брак 2606 пар
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В Ставропольском крае, по информации регионального управления ЗАГС, выросло число браков. Всего за три месяца 2019 года женились 2606 пар, а это на 8% больше показателя первого квартала 2018 года.
Забирать детей в приемные семьи и устанавливать отцовство также стали чаще. Всего актов о заключении брака, разводах, рождении и прочем перевалило за 22 тысячи.
Число разводов осталось прежним.
ИСТОЧНИК KP.RU