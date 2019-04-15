В Ставропольском крае стали чаще жениться и усыновлять детей

СЕГОДНЯ 16:21 2019-04-15T16:59:49+03:00

За три месяца вступили в брак 2606 пар

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В Ставропольском крае, по информации регионального управления ЗАГС, выросло число браков. Всего за три месяца 2019 года женились 2606 пар, а это на 8% больше показателя первого квартала 2018 года.

Забирать детей в приемные семьи и устанавливать отцовство также стали чаще. Всего актов о заключении брака, разводах, рождении и прочем перевалило за 22 тысячи.

Число разводов осталось прежним.

ИСТОЧНИК KP.RU