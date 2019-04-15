2019-04-15T16:50:16+03:00
Общество

В Ставрополь прибыл глава МВД России Владимир Колокольцев

Министр посетил подведомственные полиции объекты и провел совещание с руководством ставропольского главка
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополь с рабочей поездкой прибыл Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев. Как рассказали "КП - Северный Кавказ" в пресс-службе краевого МВД, полицейские показали ему работу современной стационарной дактилостанции, лечебный корпус госпиталя Медико-санитарной части и провели совещание с руководством регионального главка.

- Владимир Колокольцев заслушал доклады о состоянии оперативной обстановки, определил приоритеты в организации оперативно-служебной деятельности на ближайший период. В преддверии курортного сезона особое внимание было акцентировано на вопросах профилактики преступности в туристических центрах, необходимости создания условий для безопасного отдыха граждан, приезжающих в регион, - добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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