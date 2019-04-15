2019-04-15T17:07:57+03:00
Общество

В Ставрополе продолжается отопительный сезон

До наступления "устойчивого потепления" батареи будут горячими
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе пока не собираются завершать отопительный сезон. Как рассказали "КП - Северный Кавказ" в администрации города, до наступления "устойчивого потепления" батареи будут горячими.

Когда на Ставрополье отключат отопление

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- В связи с ухудшением погодных условий и неблагоприятным прогнозом на ближайшую неделю отопительный сезон в Ставрополе будет продолжен. Детские сады, школы, больницы, административные здания и жилой фонд будут отапливаться до наступления устойчивого потепления, - сказали в ведомстве.

Но отмечается, что если ставропольцы не хотят обогревать квартиры, то им следует обратиться с просьбой об отключении в обслуживающую организацию. Пока же УК обязаны следить за работой автоматических регуляторов и в теплую погоду снижать объем тепловой энергии на отопление до минимума или вообще не подавать тепло.

- Если же дом не оборудован подобными автоматическими системами, в этом случае специалисты из УК должны вручную регулировать объем теплоносителя, поступающего в многоквартирный дом, - добавили в мэрии Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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