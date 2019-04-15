МРСК Северного Кавказа и Дагестан заключат 10-летнее соглашение

СЕГОДНЯ 18:04 2019-04-15T18:18:18+03:00

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Сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов представил стратегию развития электросетевого комплекса Республики Дагестан главе региона Владимиру Васильеву.

Рабочая встреча, на которой обсудили комплекс эффективных мер по оздоровлению энергетики республики, состоялась в Махачкале. Глава Дагестана Владимир Васильев стал первым из руководителей регионов Северного Кавказа, с которым провел встречу новый руководитель МРСК Северного Кавказа.

- Дагестан – один из самых крупных субъектов округа, развитию электросетевого комплекса этого региона нами будет уделяться повышенное внимание. Для улучшения качества энергоснабжения жителей мы продолжим работу, фундамент которой был успешно заложен в прошлом году в ходе Всероссийских учений компании «Россети». В целом ситуация в МРСК Северного Кавказа очень непростая, проблем немало, в том числе и долгов. Энергетике нужна совершенно иная модель развития, над чем и будем работать, - подчеркнул Виталий Иванов.

В свою очередь, глава региона заверил главного энергетика Северного Кавказа во всесторонней поддержке со стороны органов власти в реализации стратегически важных отраслевых проектов.

- Наша встреча внушает определенный оптимизм уже самим фактом Вашего назначения: Вы работали в Крыму, в Сибири, энергетики которой принимали активное участие в учениях, прошедших в республике прошлым летом. Спасибо еще раз за это: по сути, тогда впервые были выделены средства именно для Дагестана. В итоге - 40 % сетевого хозяйства и оборудования приведены в нормативное состояние. Мы почувствовали это в осенне-зимний период. У нас было меньше проблем, чем могло бы быть, - отметил Владимир Васильев. - Думаю, наше сотрудничество должно состояться. Президентом России поставлены задачи: сокращение потерь, повышение качества поставляемых услуг, которое, однако, не должно повлиять на увеличение тарифов для населения, в первую очередь.

Главным результатом встречи стала договоренность сторон о заключении 10-летнего соглашения между Республикой Дагестан и МРСК Северного Кавказа. Планируется, что документ будет подписан на полях Петербургского международного экономического форума, который пройдет в начале июня в Санкт-Петербурге.

Соглашение откроет возможность для реализации в Дагестане актуальных проектов, направленных на развитие электроэнергетики, обеспечит снижение потерь в электросетевом комплексе республики, а также позволит сдерживать рост тарифов на электроэнергию.

- Благодаря этому соглашению нам удастся добиться повышения качества энергоснабжения населения без дополнительной финансовой нагрузки, - уточнил Виталий Иванов. В свою очередь, глава региона заверил главного энергетика Северного Кавказа во всесторонней поддержке органов власти в реализации стратегически важных отраслевых проектов.

- Совместными усилиями мы выведем энергетику Дагестана из кризиса, - отметил Владимир Васильев.

Кроме того, в рамках рабочей поездки в Дагестан руководитель МРСК Северного Кавказа провел встречи с председателем правительства республики Артемом Здуновым, его заместителем Владимиром Лемешко и советником главы региона Александром Волковым. Сторонами достигнуты договоренности о реализации совместных мер в интересах каждого потребителя Республики Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU