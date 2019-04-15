Жителя Чечни осудили за вербовку террористов в ИГ*

СЕГОДНЯ 18:34 2019-04-15T18:34:18+03:00

Шамиль Габзаев пытался подговорить двух знакомых уехать в Сирию и воевать против правительственных войск

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В Северо-Кавказском окружном военном суде был вынесен приговор жителю Чечни, вербовавшему боевиков в ряды ИГ*. Шамиль Габзаев получил 7 лет колонии строгого режима.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе суда, мужчина жил в Грозном. В 2018 году он стал разговаривать с двумя знакомыми о религии и в конце-концов выложил всю правду. Во время беседы дома у осуждённого, он призвал их поехать в Сирийскую Арабскую Республику, чтобы воевать на стороне ИГ*.

— Суд признал Габзаева виновным в совершении преступления по статье «содействие террористической деятельности и приговорил его к 7 годам колонии строгого режима.

При этом сам мужчина в ходе суда в преступлении не сознался. Он до сих пор настаивает, что никого воевать за ИГ* он не призывал, несмотря на то, что обвинение было подкреплено исчерпывающими доказательствами.

*ИГ — запрещённая в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU