2019-04-16T08:17:21+03:00
Происшествия

На Ставрополье 20 суток ареста получил сбежавший с места ДТП водитель

В момент аварии он был еще и пьян
Михаил ЮЖНЫЙ
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В дежурную часть ДПС города Ессентуки обратился автовладелец, который пояснил, что его машину на объездной автодороге поселка Иноземцево задел неустановленный водитель, который затем покинул место ДТП.

Незамедлительно по приметам, указанным гражданином, полицейские нашли участника автоаварии был установлен и обнаружен в станице Лысогорской Георгиевского городского округа. Нарушителем оказался 41-летний местный житель, который имел явные признаки опьянения.

Мужчина признался, что употреблял спиртные напитки, а затем сел за руль. В состоянии опьянения он совершил ДТП, но не оценил серьезность ситуации и поехал домой. Как выяснилось, водительское удостоверение у водителя было с истекшим сроком давности.

Мужчину доставили в суд, где ему назначено наказание в виде 20 суток административного ареста: 10 суток за управление в состоянии опьянения лицом, лишенным прав, а также 10 суток за оставление места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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