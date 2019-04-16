Миллиардер Сулейман Керимов купил родному Дербенту машины скорой помощи

СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-16T10:22:55+03:00

А также два реанимобиля

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Сенатор Сулейман Керимов на свои деньги приобрел шесть машин скорой помощи и два реанимобилей для больниц своего родного Дербента. Об этом сообщили в пресс-службе дагестанского города.

Новые транспорт оснащен системой видеонаблюдения, особыми шкафами для хранения лекарств и медицинских препаратов, дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, ингаляторами.

Реанимобили, подаренные городу, также оснащены особым оборудованием для транспортировки грудных детей и оказания первой медпомощи младенцам.

ИСТОЧНИК KP.RU