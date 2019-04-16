Миллиардер Сулейман Керимов купил родному Дербенту машины скорой помощи
А также два реанимобиля
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Сенатор Сулейман Керимов на свои деньги приобрел шесть машин скорой помощи и два реанимобилей для больниц своего родного Дербента. Об этом сообщили в пресс-службе дагестанского города.
Новые транспорт оснащен системой видеонаблюдения, особыми шкафами для хранения лекарств и медицинских препаратов, дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, ингаляторами.
Реанимобили, подаренные городу, также оснащены особым оборудованием для транспортировки грудных детей и оказания первой медпомощи младенцам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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