2019-04-16T10:46:04+03:00
Происшествия

На Ставрополье против водителя "BMW", толкнувшего инспектора, завели дело

Конфликт произошел в Нефтекумске 8 марта
Евгения СОКОРЕВА
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За мелкую потасовку посреди дороги в Нефтекумске завели дело на 31-летнего автолюбителя. За рулем иномарки "BMW" инспекторы остановили мужчину 8 марта и потребовали предъявить документы. Водитель в неприличной форме отказал и грубо оттолкнул полицейского от своей машины. Затем он уверенно сел в авто и попытался скрыться, но был задержан другой патрульной группой уже за городом.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР Ставропольского края, про инцидент стало известно из сюжета на местном телеканале.

- По размещенному на региональном телевидении видео возбуждено уголовное дело по

статье "применение насилия в отношении представителя власти". Уже допрошены свидетели, проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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