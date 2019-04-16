На Ставрополье против водителя "BMW", толкнувшего инспектора, завели дело
За мелкую потасовку посреди дороги в Нефтекумске завели дело на 31-летнего автолюбителя. За рулем иномарки "BMW" инспекторы остановили мужчину 8 марта и потребовали предъявить документы. Водитель в неприличной форме отказал и грубо оттолкнул полицейского от своей машины. Затем он уверенно сел в авто и попытался скрыться, но был задержан другой патрульной группой уже за городом.
Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР Ставропольского края, про инцидент стало известно из сюжета на местном телеканале.
- По размещенному на региональном телевидении видео возбуждено уголовное дело по
статье "применение насилия в отношении представителя власти". Уже допрошены свидетели, проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU