Преступника в розыске из Дагестана поймали на краже шоколадок

СЕГОДНЯ 13:06 2019-04-16T13:06:08+03:00

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Сотрудники Росгвардии Краснодара поймали вора шоколадок, оказавшегося мошенником в федеральном розыске из Дагестана. Преступника, как оказалось, искали полицейские Кабардино-Балкарии за мошенничество.

- Мужчина, находившийся в федеральном розыске, похитил более 70 шоколадок в одном из гипермаркетов Краснодара, рассказали "КП-Северный Кавказ" в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю. - Задержанный более двух месяцев скрывался от правоохранителей за совершение преступления предусмотренного сатьей "мошенничество".

Для дальнейшего разбирательства 32-летнего похитителя шоколадок передали в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU