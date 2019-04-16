2019-04-16T13:06:08+03:00
Происшествия

Преступника в розыске из Дагестана поймали на краже шоколадок

Мужчину искали полицейские из Кабардино-Балкарии, а нашли росгвардейцы Краснодара
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
Изменить размер текста:

Сотрудники Росгвардии Краснодара поймали вора шоколадок, оказавшегося мошенником в федеральном розыске из Дагестана. Преступника, как оказалось, искали полицейские Кабардино-Балкарии за мошенничество.

- Мужчина, находившийся в федеральном розыске, похитил более 70 шоколадок в одном из гипермаркетов Краснодара, рассказали "КП-Северный Кавказ" в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю. - Задержанный более двух месяцев скрывался от правоохранителей за совершение преступления предусмотренного сатьей "мошенничество".

Для дальнейшего разбирательства 32-летнего похитителя шоколадок передали в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ставропольские пожарные потушили автомобиль, загоревшийся от короткого замыкания.
На границе России и Грузии введут электронную очередь
Силовики обыскивают аптеки Ингушетии
На Ставрополье 16-летний подросток стал разбойником и грабителем
В Дагестане школьник помогал родителям на стройке и попал в реанимацию
Ставрополец закурил на борту самолёта
На Ставрополье против водителя "BMW", толкнувшего инспектора, завели дело
Миллиардер Сулейман Керимов купил родному Дербенту машины скорой помощи
На Ставрополье внезапный град повредил тысячи гектаров полей
На Ставрополье 20 суток ареста получил сбежавший с места ДТП водитель
Жителя Чечни осудили за вербовку террористов в ИГ*
МРСК Северного Кавказа и Дагестан заключат 10-летнее соглашение
В Ставрополе продолжается отопительный сезон
В Ставрополь прибыл глава МВД России Владимир Колокольцев
В Ставропольском крае стали чаще жениться и усыновлять детей
В Дагестане начальник городской полиции пытался убить правоохранителя
За избиение ученика линейкой в Дагестане завели дело на учителя
Cенатор Арашуков направил в Совет Федерации декларацию о своих доходах
Денежные переводы между ВТБ и банком «Возрождение» стали бесплатными
Военные на Ставрополье получили новейшие образцы техники
На Ставрополье под суд пошли четыре фальшивомонетчика
Ведущие отечественные гастроэнтерологи и эндоскописты встретятся в ростовском ОКДЦ
Косметолога-самоучку, изуродовавшую женщину, будут судить в Ставрополе
На Ставрополье охранник застрелил прохожего
Ставрополье переходит на цифровое ТВ
В Ставрополе преподавателя вуза будут судить за мошенничество
На Ставрополье Радоницу объявили выходным
Ставропольские полицейские просят помощи в поиске без вести пропавшей школьницы