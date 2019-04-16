На Ставрополье 16-летний подросток стал разбойником и грабителем

СЕГОДНЯ 14:52 2019-04-16T14:52:47+03:00

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На Ставрополье 16-летний подросток попал под следствие по статьям «разбой» и «грабёж». Юноша сначала напал на магазин, а потом на прохожую в селе Александровском.

По данным следствия, первое нападение он совершил 12 февраля. Парень в маске пришёл в продуктовый магазин в маске-балаклаве и с кухонным ножом и потребовал все деньги из кассы. Однако продавщица оказалась хитрее. Незаметно она взяла телефон и начала набирать номер полиции. Увидев в её руках телефон, подросток в панике сбежал.

Вторую попытку юноша предпринял на следующий день. На улице он напал на старушку, вырвал у неё сумку их рук и был таков. Среди украденного оказалось всего 600 рублей, лекарства, мобильный телефон и очки.

После этого подростка поймали. Выяснилось, что он приехал из Благодарного учиться в техникуме, жил на съёмной квартире и был предоставлен сам себе. Из-за нехватки денег парень и решился на преступление.

— Уголовные дела по статьям «разбой» и «грабёж» переданы в прокуратуру. После вынесения обвинительного заключения подозреваемый пойдёт под суд, — сообщили «КП» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставрополью.

Максимальным наказанием за преступления может стать лишение свободы на 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU