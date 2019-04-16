2019-04-16T15:05:10+03:00
Происшествия

Силовики обыскивают аптеки Ингушетии

Внимание привлекла самая крупная аптечная сеть республики "Дарб"
Евгения СОКОРЕВА
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В Ингушетии в аптеках самой крупной в республике аптечной сети "Дарб" силовики проводят обыски с выемкой документов. Как утверждает источник в правоохранительных органах, рейд охватывает несколько населенных пунктов. Уже прошла проверка одной из аптек в Назрани.

- Сейчас проверяют финансовую деятельность в аптеке по улице Калинина в городе Сунжа, - сообщил собеседник.

Эта аптека закрыта для посетителей. В операции участвует порядка десяти силовиков, прибывших на место на автомобилях "Урале" и "УАЗе".

Сеть аптек "Дарб" работает в Ингушетии с 2007 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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