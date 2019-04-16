На границе России и Грузии введут электронную очередь
Власти Северной Осетии готовятся внедрить электронную очередь на стратегически важном КПП "Верхний Ларс", что на российско-грузинской границе. Такое нововведение увеличит пропускную способность и исключить крупные пробки.
На подъезде к КПП автомобиль будет проезжаеть через специальный шлагбаум, где на него налепят стикер. Далее автомобиль следует к парковочной площадке, где ждет своей очереди на проезд. А информация о ее приближении подается на электронный экран.
Отметим, что с каждым годом ситуация с единственным КПП в районе российско-грузинской границы все усложняется из-за растущего потока автомобилей. Только в 2018 году КПП "Верхний Ларс" прошли 2,8 миллиона человек и 900 тысяч автомобилей. Это превышает планируемую пропускную способность во много раз.
ИСТОЧНИК KP.RU
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