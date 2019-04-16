Ставропольские пожарные потушили автомобиль, загоревшийся от короткого замыкания.

СЕГОДНЯ 17:52 2019-04-16T17:52:17+03:00

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С пожаром в собственном транспортном средстве пришлось столкнуться 16 апреля жителю села Гофицкое Петровского городского округа Ставрополья.

Собравшись утром на рынок, 49-летний мужчина сел за руль автомобиля ВАЗ-2106. Во время движения сельчанин решил осмотреть свой автомобиль. Заглянув под днище «шестерки» он обнаружил небольшое воспламенение, причиной которого послужило короткое замыкание.

Испугавшись за сохранность авто, мужчина, незамедлительно отключил аккумулятор и при помощи имеющегося огнетушителя попытался самостоятельно справиться с возгоранием. К сожалению, его старания не увенчались успехом, так как хватило одной искры, чтобы превратить машину в горящий факел.

Вызванные спасатели при помощи пены быстро сбили открытый огонь, а затем водой пролили тлеющие участки металлической конструкции, чтобы предотвратить повторное возгорание. В результате пожара автомобиль полностью выгорел и восстановлению не подлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU