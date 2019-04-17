В Ингушетии офицер полиции получил срок за воровство премий у подчиненных
Магасский районный суд Ингушетии вынес обвинительный приговор бывшему начальнику отделения вневедомственной охраны по делу о присвоении премий подчиненных. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
- Судом установлено, что злоумышленник в 2012 году украл бюджетных денежных средств на сумму более 8,3 млн рублей, причитающихся в качестве премий его 129 подчиненным, - сказал сотрудник пресс-службы.
Подсудимому вменялось хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Бывшему высокопоставленному полицейскому назначено наказание в 3 года колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU
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