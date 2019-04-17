2019-04-17T08:39:55+03:00
Происшествия

В Ингушетии офицер полиции получил срок за воровство премий у подчиненных

Михаил ЮЖНЫЙ
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Магасский районный суд Ингушетии вынес обвинительный приговор бывшему начальнику отделения вневедомственной охраны по делу о присвоении премий подчиненных. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

- Судом установлено, что злоумышленник в 2012 году украл бюджетных денежных средств на сумму более 8,3 млн рублей, причитающихся в качестве премий его 129 подчиненным, - сказал сотрудник пресс-службы.

Подсудимому вменялось хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Бывшему высокопоставленному полицейскому назначено наказание в 3 года колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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