2019-04-17T09:05:13+03:00
Происшествия

В Дагестане следователи завели дело против женщины, сбежавшей к боевикам в Сирию

Против нее возбуждено уголовное дело
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи Дагестана возбудили уголовное дело в отношении жительницы Буйнакска, предполагаемой участницы террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

- В 2014 году обвиняемая выехала в Турцию, откуда незаконно отправилась в Сирию, где воевала в составе террористической организации. С целью финансирования террористов в декабре 2016 года подозреваемая во время телефонной беседы под надуманным предлогом уговорила своего близкого перечислить ей 45 тысяч рублей, - говорится в сообщении следователей.

Отмечается, что в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), 205.1 УК РФ (склонение к совершению преступления террористической направленности). Идет поиск возможной преступницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пятигорске водитель сбил подростка на переходе
Проект «Безналичные республики» будет реализован в Ингушетии
На Ставрополье полицейские задержали кладбищенских вандалов
В Ингушетии офицер полиции получил срок за воровство премий у подчиненных
В Чечне празднуют 10 лет отмены режима контртеррористической операции
Ставропольские пожарные потушили автомобиль, загоревшийся от короткого замыкания
На границе России и Грузии введут электронную очередь
Силовики обыскивают аптеки Ингушетии
На Ставрополье 16-летний подросток стал разбойником и грабителем
Преступника в розыске из Дагестана поймали на краже шоколадок
В Дагестане школьник помогал родителям на стройке и попал в реанимацию
Ставрополец закурил на борту самолёта
На Ставрополье против водителя "BMW", толкнувшего инспектора, завели дело
Миллиардер Сулейман Керимов купил родному Дербенту машины скорой помощи