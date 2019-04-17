В Дагестане следователи завели дело против женщины, сбежавшей к боевикам в Сирию
Следователи Дагестана возбудили уголовное дело в отношении жительницы Буйнакска, предполагаемой участницы террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.
- В 2014 году обвиняемая выехала в Турцию, откуда незаконно отправилась в Сирию, где воевала в составе террористической организации. С целью финансирования террористов в декабре 2016 года подозреваемая во время телефонной беседы под надуманным предлогом уговорила своего близкого перечислить ей 45 тысяч рублей, - говорится в сообщении следователей.
Отмечается, что в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), 205.1 УК РФ (склонение к совершению преступления террористической направленности). Идет поиск возможной преступницы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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