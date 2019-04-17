В Дагестане следователи завели дело против женщины, сбежавшей к боевикам в Сирию

СЕГОДНЯ 09:05 2019-04-17T09:05:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи Дагестана возбудили уголовное дело в отношении жительницы Буйнакска, предполагаемой участницы террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

- В 2014 году обвиняемая выехала в Турцию, откуда незаконно отправилась в Сирию, где воевала в составе террористической организации. С целью финансирования террористов в декабре 2016 года подозреваемая во время телефонной беседы под надуманным предлогом уговорила своего близкого перечислить ей 45 тысяч рублей, - говорится в сообщении следователей.

Отмечается, что в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), 205.1 УК РФ (склонение к совершению преступления террористической направленности). Идет поиск возможной преступницы.

ИСТОЧНИК KP.RU