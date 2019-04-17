На Ставрополье полицейские задержали кладбищенских вандалов

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-17T10:30:10+03:00

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В дежурную часть отдела полиции Ипатово на днях обратился смотритель одного из городских кладбищ. По словам мужчины, неизвестные преступники повредили надгробные сооружения на территории погоста.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые увидели 36 поврежденных деревянных крестов и 6 надгробий.

Сотрудники полиции установили, что к преступлению могут быть причастны трое местных подростков. С родителями и педагогами молодые люди прибыли в отдел внутренних дел, где во всем сознались.

С родителями и подростками правоохранители провели профилактическую беседу, а также составили на них протоколы. Также решается вопрос о возмещении нанесенного подростками материального ущерба кладбищу. Все трое подростков будут поставлены на профилактический учет в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU