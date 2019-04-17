Проект «Безналичные республики» будет реализован в Ингушетии

СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-17T10:31:00+03:00

Юнус-Бек Евкуров и Евгений Титов на встрече в Магасе.

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Юнус-Бек Евкуров и Евгений Титовы обсудили первые этапы проекта «Безналичные республики», который в этом году будет реализовываться Сбербанком при поддержке правительства Ингушетии.

Он нацелен на развитие безналичных расчетов в сфере ЖКХ, торговли, эквайринга, образования и здравоохранения, а также в целом на повышение уровня финансовой грамотности населения.

Глава республики подчеркнул, что Сбербанк обладает необходимым опытом в реализации масштабных проектов, направленных на развитие банковской инфраструктуры.

- «Безналичная республика» позволит оптимизировать риски и повысить прозрачность финансовых потоков на территории региона, - сказал Евкуров. - Повышение качества банковских услуг и формирование системы безналичного расчета - это приоритетные направления дальнейшей совместной работы, которые имеют высокую социальную значимость. Одним из примеров такой деятельности является проект «1000 квартир», благодаря работе которого сотни ингушских семей смогли улучшить свои жилищные условия.

Евгений Титов отметил, что «Сбербанк является одним из основных финансовых институтов, оказывающим финансовую поддержку предприятиям региона». - Мы готовы и дальше развивать наше взаимодействие в формировании Стратегии развития региона, а также оказывать необходимое содействие не только на уровне кредитования, но и разработки успешных финансовых моделей бизнеса, - сказал он.

Стороны также обсудили вопросы банковского сопровождения региональных инвестиционных проектов, в которых принимает участие Сбербанк. Достигнута договоренность о необходимости скоординированных совместных действий между властями, бизнесом и банком.

Только цифры

По итогам прошлого года Ингушское отделение Сбербанка инвестировало в экономику республики 417 млн рублей. Высоким спросом пользовались кредитные продукты банка. В прошлом году жителям региона было предоставлено почти в два раза больше кредитов, чем в 2017 году. При этом население традиционно доверяет свои средства банку - 87% вкладов приходится на Сбербанк. К зарплатному проекту банка подключено 258 предприятий.

Количество выданных платежных карт, выпущенных Ингушским отделением в 2018 году, превысило 1400 штук. Сеть устройств самообслуживания в регионе представлена 100 банкоматами и 36 информационно-платежными терминалами.

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ИСТОЧНИК KP.RU